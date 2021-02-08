Семейные вечера: Вера Брежнева устроила танцы с младшей дочкой в спальне

Певица решила показать, как она изменилась за последние несколько лет.

Вера Брежнева не так давно отметила день рождения. Певица на два дня уехала в Санкт-Петербург. Она решила насладиться праздником с близкими. К ней приехали сестры-двойняшки Анастасия и Виктория. Также рядом с артисткой были ее муж Константин Меладзе и друзья. С самого утра девушка радовалась маленьким сюрпризам от воздушных шаров, до звонка мамы на уличный телефон. Вечер завершился вечеринкой, на которой она танцевала под игру супруга на рояле.

Дочки Веры тоже ее поздравили, но по видеосвязи. Старшая наследница звезды Соня давно живет в США. Они недавно виделись во время новогодних каникул, отдыхая вместе в горах. Еще одна дочка от прошлых отношений Сара учится за границей. Однако певица при любой возможности забирает девочку домой. По всей видимости, недавно они сняли видео, на котором вместе танцевали в спальне. Наследница артистки предстала в джинсах и свитере с воланами. 11-летняя девочка даже перетанцевала маму.

Примечательно, что Брежнева обнаружила архивное фото, на котором позировала у балетного станка с Сарой. Они были облачены в черные костюмы. Певица сравнила кадры, показав, как она изменилась.

«И сейчас», — написала звезда.

Поклонники пришли в восторг от трогательных кадров. Многие осыпали звезду комплиментами. «Какие девочки», «Она просто нереальная красотка», «Вся в маму», «Вот это танцы», «Классные», «Идеальная мама найдет подход к ребенку» , «Искренняя улыбка», — прокомментировали пост подписчики.

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