«В этом что-то есть»: Агата Муцениеце предстала с каре и челкой вслед за Кристиной Асмус

Агата Муцениеце в прошлом году пережила расставание с Павлом Прилучным. Многие не могли поверить, что эта пара распалась. Однако актриса позже призналась, что избранника очень любит, но его вспыльчивый характер ей вредит. Более того, звезда «Мажора» поднимал на нее руку. Несмотря на страх, девушка быстро освоилась на новом месте, перебравшись с детьми в столичную квартиру. Также ей посыпалось много предложений о работе.

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Теперь Агата успешно совмещает материнство и карьеру. Она даже стала ведущей шоу «Голос. Дети» с Дмитрием Нагиевым. В последнее время девушка часто экспериментирует с имиджем. Не так давно она покрасилась и нарастила волосы. А на этот раз актриса запечатлела себя в гримерке с каре и челкой. Короткая стрижка и каштановые локоны преобразили Муцениеце. Она решила покрасоваться на камеру. При этом звезда призналась, что пока это лишь парик.

«Друзья, не кажется ли вам, что в этом что-то есть? Это завтра у нас будет Клеопатра, мы меряем. Класс! Идет мне?» — поинтересовалась она.

Поклонники пришли в восторг от такого перевоплощения. При этом многие отметили, что с длинными волосами она выглядит максимально женственно и потребовали оставить длину. К слову, не так давно решилась на бьюти-преображение Кристина Асмус. Она не только коротко подстриглась, но и стала жгучей брюнеткой для съемок. Девушка тоже в минувшем году пережила развод. Она рассталась с Гариком Харламовым.

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