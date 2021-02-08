И снова Алина номер один: Загитова обошла Медведеву на Кубке Первого канала

В Москве прошел Кубок Первого канала по фигурному катанию. В эмоциональной борьбе столкнулись команды под началом Евгении Медведевой и Алины Загитовой, и ледовая дружина последней победила. Правда, вырвать эту победу оказалось не так легко.

Как передает «Комсомольская правда», в первой команде оказались очень сильные мужчины, больше всех блистал 17-летний Марк Кондратюк. Вторую же бригаду вывели вперед девушки, в частности, Аня Щербакова и Камилла Валиева.

И хотя это было больше шоу, чем соревнование, но страсти на трибунах и у телеэкранов были нешуточные. Во многом это заслуга продюсеров, которые придумали противопоставить в этом турнире Медведеву и Загитову. Две известные фигуристки уже несколько лет «трутся боками» в погоне за первым местом, и в этот раз они не остались в роли хладнокровных капитанов. Женя вовсю кричала своим: «Давай!!!», а Алина пищала от радости, сжимая кубок.

На Олимпиаде 2018 года последняя смогла обойти свою конкурентку и завоевала золото (как и на Чемпионате мира 2019-го). Спустя почти три года, это соперничество все еще такое же острое.

Смотрите также: