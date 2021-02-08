Результаты опроса: кому Елизавета II уступила в рейтинге популярности

Жители Великобритании приняли участие в опросе, который провели социологи YouGov. Согласно его результатам королева Елизавета II теряет популярность. Напомним, что в апреле ей исполнится 95 лет. А празднества по этому случаю пройдут в Лондоне в июне.

Как пишет Express, на вершине рейтинга популярности среди монарших особ теперь принц Уильям. Из 1424 британцев 73 процента проголосовали за старшего сына принцессы Дианы и принца Чарльза. Нейтрально к герцогу Кембриджскому относятся 14 процентов опрошенных, а еще 10 – отрицательно.

Королева же остается самой популярной среди людей, родившихся в период с 1965 по 1980 годы. Добавим, что в опросе YouGov участвовали 15 членов большой королевской семьи.

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