Очаровательный принц и принцесса: Кейт Миддлтон показала новое фото своих детей

Во время телефонного разговора с Place2Be, который произошел на Неделе психического здоровья детей, Кейт Миддлтон показала очаровательную фотографию принца Джорджа и принцессы Шарлотты. Снимки находились позади герцогини и стали своеобразным фоном.
На фото принц Джордж и принцесса Шарлотта были запечатлены в нарядах цвета хаки. Когда именно сделан снимок – не известно. Ведь зачастую Кейт сама выступает фотографом для своих детей. Так, именно она сделала фото новорожденной принцессы Шарлотты на руках у принца Джорджа в 2015 году, которое облетело все мировые таблоиды.
Напомним, ранее стало известно, что няне будущих наследников престола Марии Терезе Туррион Борралло запрещено говорить слово «дети» или «ребенок».