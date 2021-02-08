Очаровательный принц и принцесса: Кейт Миддлтон показала новое фото своих детей

Снимок заметили в кабинете герцогини во время ее выхода в прямой эфир.

Во время телефонного разговора с Place2Be, который произошел на Неделе психического здоровья детей, Кейт Миддлтон показала очаровательную фотографию принца Джорджа и принцессы Шарлотты. Снимки находились позади герцогини и стали своеобразным фоном.

На фото принц Джордж и принцесса Шарлотта были запечатлены в нарядах цвета хаки. Когда именно сделан снимок – не известно. Ведь зачастую Кейт сама выступает фотографом для своих детей. Так, именно она сделала фото новорожденной принцессы Шарлотты на руках у принца Джорджа в 2015 году, которое облетело все мировые таблоиды.

больше по теме Стало известно, какое слово запрещено говорить няне детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма Этого правила строго придерживаются в особняке герцогов Кембриджских.

Напомним, ранее стало известно, что няне будущих наследников престола Марии Терезе Туррион Борралло запрещено говорить слово «дети» или «ребенок».

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