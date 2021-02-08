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Стало известно, какое слово запрещено говорить няне детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Этого правила строго придерживаются в особняке герцогов Кембриджских.

Стало известно, какое слово запрещено говорить няне детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press

Кейт Миддлтон и принц Уильям, как и любые другие родители, придерживаются своих правил воспитания детей. Недавно стало известно, что принцам Джорджу и Луи, а также принцессе Шарлотте не разрешают разговаривать дома на повышенных тонах, много играть или смотреть телевизор перед сном. Теперь же выяснилось, какое слово запрещено говорить во дворце их няне – Марии Терезе Туррион Борралло.

Мария Тереза Туррион Борралло
Мария Тереза Туррион Борралло. Фото: Global Look Press

Она не должна использовать в своей речи слово «дети», и соответственно, «ребенок». Все потому, что каждый из наследников Кембриджских – личности. Семилетнего Джорджа, пятилетнюю Шарлотту и двухлетнего Луи можно называть только по именам. Об этом пишет The Mirror.

Добавим, что Мария появилась в доме Кейт Миддлтон и принца Уильяма спустя несколько месяцев после рождения их старшего сына – принца Джорджа. Прежде чем приступить к работе с королевскими особами, она прошла обучение в престижной школе для нянь в Бате.

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