«Он успокаивает»: Юлия Ковальчук объяснила, почему предпочитает голубой цвет

Певица Юлия Ковальчук написала пост о своем любимом цвете. Голубой — не просто подчеркивает глаза артистки, но и характеризует ее как личность. Об этом девушка подробно рассказала в личном микроблоге.

Исполнительница отдала предпочтение небесному оттенку за его успокаивающий эффект.

«Он успокаивает, убаюкивает. Небесный оттенок самый романтический, мечтательный, глубокий и умиротворенный. Это тон преданности, бескорыстия и нежности. Заглянув в голубые глаза или посмотрев на бескрайнее небо, покрытое воздушными облаками, можно обрести настоящий покой и счастье», — подчеркнула Юлия.

Также Ковальчук написала по просьбе поклонников, что означают другие цвета. Певица выбрала несколько самых популярных вариантов. Среди них оказались красный, зеленый, черный, синий, белый и оранжевый.

Например, любители последнего — оранжевого цвета — легки на подъем. Юлия уверена, они большие оптимисты и искатели новых приключений. А вот ценители черного — это страстные натуры.

Они строги и обязательны, а также любят производить впечатление на окружающих.

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