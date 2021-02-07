«Грязь льют»: Анна Манукян оправдалась за оскорбления в адрес Ольги Бузовой

Мать бывшего бойфренда телеведущей искренне верит, что ее сын не поднимал руку на женщину.

Родительница шоумена Давида Манукяна — Анна Манукян — ответила на обвинения поклонников Ольги Бузовой. Женщина не считает себя слишком грубой. По ее мнению, она всего лишь говорит людям настоящую правду.

После расставания Манукян воздержался от комментариев по поводу личной жизни. А вот его бывшая избранница молчать не стала. Ольга известна своей откровенностью и эмоциональностью, поэтому постаралась объяснить поклонникам причину разрыва отношений с исполнителем. Знаменитость призналась, что Манукян изменял ей и занимался рукоприкладством. На такие громкие заявления мама артиста не смогла не ответить.

«И Тарасов бил, и сейчас она пьяная перед всей страной сторис строчит», — написала Анна Манукян.

За своего кумира заступились фанаты Бузовой. Одна из подписчиц Ольги так прокомментировала поведение Анны Манукян:

«Дава хороший парень, вроде порядочный, но странно, почему у него такая мама, которая может так противно и некрасиво высказываться и не важно, по поводу кого».

Мать Давида не промолчала и тут:

«А пусть на твоего ребенка грязь льют, а ты в ножки падай и целуй. Главное, что будешь культурная!».

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