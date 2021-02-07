«Как дела с самооценкой?»: Курбан Омаров предложил простой тест для девушек

40-летний бизнесмен считает, что многие дамы обесценивают себя и свое предназначение.

Муж телеведущей Ксении Бородиной — Курбан Омаров — опубликовал пост, в котором порассуждал на тему любви к себе. Преимущественно он обращался к женской части своей аудитории. Поскольку, по мнению предпринимателя, именно представительницы «прекрасного пола» больше подвержены самобичеванию.

Омаров начал с того, что предложил подписчицам пройти небольшой тест:

«Давайте проверим, как дела с вашей самооценкой. Отвечайте быстро, не задумываясь. 1. Чувствуете ли вы желание оправдаться, когда вам говорят комплименты? 2. Вам проще подстроиться под кого-то, чем сказать «нет»? 3. Сравниваете ли вы себя с другими женщинами? Если хоть на один вопрос вы ответили «да», то «поздравляю», вы себя обесцениваете и стараетесь не замечать свои достоинства и успехи», — объяснил Курбан.

Однако знаменитость призвал не отчаиваться тех, кто провалил тест. Мужчина уверен, что все поправимо. А полюбить себя может каждый или каждая:

«В нашем обществе не принято хвалить себя, сразу находятся добрые советчики. Но не переживайте, от обесценивания и нелюбви к себе можно избавиться. Начните с самого просто прямо сейчас — похвалите себя за последние, даже самые маленькие достижения и восхититесь от того, какая вы уже классная».

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