«Без обработки»: Алена Шишкова показала «настоящую» себя

Бывшая девушка шоумена Тимати — Алена Шишкова — разместила в одной из последних публикаций личного профиля кадры фотосессии на Мальдивах. Девушка никак не ожидала, что недоброжелатели заподозрят ее в использовании фоторетуши на этих снимках.

Алена позировала на фоне заката в пестром костюме. Она увела руки за голову и с приоткрытым ртом смотрела вдаль. Фотографии были сделаны при таком ракурсе, что левый глаз знаменитости буквально поплыл в сторону. Это и стало причиной насмешки хейтеров.

«Ок, вот без обработки. Фильтров там не было. Глаз, ну, так он получился. Ржать над глазом, ну, камон. Ocean… Кайф!», — оправдалась Шишкова.

На следующем снимке в этом же наряде модель на всякий случай надела солнечные очки с широкой оправой. Однако и тут некоторые подписчики нашли к чему придраться:

« Зачем кому-то что-то доказывать и объяснять? » , « Какой смысл выставлять неудачное фото? » , « Алена, с внешностью все нормально. Ну, правда, неужели только это тебя заботит? Прокачай мозг, вот правда. Скучно смотреть на один образ ».

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