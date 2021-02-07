«Мои любимые»: Нюша в мини-шортах и шифоновой блузке станцевала с двухлетней дочкой

Певица проводит отпуск на Мальдивах не только с наследницей, но и сыновьями мужа от первого брака.

Нюша редко дает интервью. Девушка раньше тщательно скрывала личную жизнь. Но три года назад певица вышла замуж за Игоря Сивова. Их тайная свадьбе прошла на Мальдивах. А спустя год у них родилась дочка Симба. Как позже призналась артистка, ее избранник был в браке, когда между ними пробежала искра. В итоге он ушел от жены к певице. Примечательно, что девушка подружилась с сыновьями Сивова от прошлых отношений. Мальчики часто бывают у них дома.

больше по теме Теперь рыжая лисичка: Нюша с новой прической запечатлелась на борту самолета с дочкой Певица отправилась отдыхать с семьей на Мальдивы.

А недавно Нюша с мужем, дочка и пасынками улетела отдыхать на Мальдивы. Вот уже неделю они загорают на райских островах. Певица делится красочными кадрами, на которых нежилась на пляже. 6 февраля Сивов подловил жену, которая устроила танцы на улице. Она предстала в мини-шортах и белой шифоновой блузке. Рядом с артисткой танцевала ее двухлетняя дочка, облаченная в пышную мини-юбку и футболку. Пританцовывал и средний сын Игоря Мирон. Мальчик очень трепетно относится к сестре и всегда за ней ухаживает.

«Мои любимые: my girls and sweet boy», — написал муж звезды.

Поклонники отметили, что это самое прекрасное, что происходит в жизни. Нюша вызвала у них восторг своей неиссякаемой энергией. «Какое счастье, самые ценные минуты», «Мироша, какой ты классный, расти малыш счастливым», «Какие хорошенкие! Малая танцует от души», «Видно, что мальчик обделен женским вниманием», «Нюша просто красотка», «Крутой отпуск», «Такие счастливые», — прокомментировали пост подписчики.

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