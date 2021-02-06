«Пошла в разнос»: Бузова в «голом» платье блеснула прелестями фигуры перед Довлатовой

Ольга Бузова не скрывает, что переживает расставание с Давидом Манукяном. В свой день рождения она оттолкнула блогера. Позже выяснилось, что девушка предпочла расстаться с бойфрендом. И это при том, что Новый год они отметили на Мальдивах, где пара провела несколько недель в романтической обстановке. Что стало причиной раздора, так и остается загадкой. Телеведущая намекнула, что Дава с ней плохо обращался и даже изменял.

Первые дни Ольга почти не появлялась на публике. Она тяжелое переживала расставание с возлюбленным. Девушка не хотела о нем говорить, даже когда устроила банкет в честь юбилея. А потом она предпочитала не делиться ни чувствами, ни эмоциями. Лишь на днях телеведущая вернулась к работе. Бузова за один день успела сменить несколько образов. Она даже согласилась выступить на шоу «Бородина против Бузовой».

Девушка предстала в золотом мини-платье с каменьями и бахромой. Наряд с разрезами едва прикрывал интимные части тела телеведущей. Ольга была без нижнего белья. На шпильках она устроила завораживающие танцы со своим коллективом. Телеведущая зажигательно двигалась под свой новый хит «Розовые очки».

Потом она увиделась с Аллой Довлатовой, которая пообщалась с Бузовой и оценила ее образ. Потом девушка также пообщалась по губам с Ксенией Бородиной. «Ты танцевала, я видела», — отметила Ольга. Поклонник в свою очередь были сражены «Голом» нарядом звезды. «Пошла в разнос», «Уже и без одежды можно», «Ноги от ушей просто», «Еще и без трусов», «Дава не вывез такую», — прокомментировали пост подписчики.

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