«У меня в гостях Селин»: невестка Валерии в норковом полушубке пришла к бабушке с мужем и дочкой

Лиана Шульгина не могла пропустить день рождения своей родственницы. Она приехала поздравить ее с сыном Валерии.

Арсений Шульгин — младший сын певицы Валерии. Он в минувшем году женился на своей избраннице Лиане. Молодой бизнесмен сам организовал свадьбу. В 22 года он зарабатывает миллионы и может позволить себе покупку Maybach за 10 миллионов рублей. А не так давно у пары случилось радостное событие. Девушка родила первенца — дочку Селин. Малышка появилась на свет в новогоднюю ночь, что стало для семьи целым приключением.

Теперь Арсений учится заботиться о ребенке. При этом основные заботы легки на плечи его жены. Он целыми днями пропадает на работе, а вот Лиана гуляет с малышкой и кормит ее ночью. Однако на выходных Шульгин посвящает себя семье. 6 февраля он сначала побыл с дочкой, а потом отправился в гости с малышкой и супругой. Бабушка Лианы отмечала день рождения. Она встретила их бутербродами с икрой, селедкой под шубой и крабовым салатом.

По телефону именинницу поздравила бабушка Арсений. Женщина задула свечи на торте. Однако все разговоры в этот день сводились к маленькой внучке Валерии.

«У меня в гостях Селин», — хвасталась Галина Радионовна.

Позже именинница позволила себя заснять. Сначала она это запрещала делать.

«Мы сидим вот такой женской компанией: с бабушкой, мамой с Алексой. Вот у этой прекрасной женщины сегодня день рождения! Помаши всем ручкой!» — поделилась Лиана.

Как оказалось, на праздник она пришла в джинсах и норковом полушубке. Девушка дополнила образ сумкой Louis Vuitton. После родов невестка Валерии быстро вернулась в форму. Поклонники восхищаются ее красотой.

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