«Вот это орех»: Муцениеце в микрошортах обнажила соблазнительный изгиб бедра перед зеркалом

Агата Муцениеце в прошлом году пережила развод. Однако звезда «Закрытой школы» сама решила уйти от Павла Прилучного. Девушка не скрывала, что это решение было для нее сложным. Она любила актера, но больше не могла терпеть его поведения. Оказалось, что артист страдает из-за вспышек гнева. Поклонники считают, что случившееся пошло на пользу Агате, так как теперь у нее много предложений по работе. Более того, она преобразилась.

После Нового года актриса похвасталась длинными локонами. Также она много тренировалась и занималась пробежками. В итоге теперь девушка хвастается подтянутой фигурой. Во время отпуска на Мальдивах она делилась фото в бикини, а на съемках шоу «Голос. Дети» актриса появляется с женственных платьях и комбинезонах с декольте. Очередной день Муцениеце начала с появления в зале для танцев. Она сделала фото в зеркала, представ в джемпере и микрошортах, которые обнажили ее бедра и стройные ноги.

«Хватит ныть. Иду учи танец», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 31-летняя актриса. Многие осыпали ее комплиментами. «Ракурс решает все», «Вот это орех», «Мышца на бедре заиграла», «В какой вы потрясающей форме», «Как на вас налюбоваться», «Очень красивая», «Игривая прическа», «Мне вы очень нравитесь», «Ох, красоточка», «Теперь ждем от вас горячих танцев», «Ноги идеальные», «Шорты прям как надо», — прокомментировали пост подписчики.

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