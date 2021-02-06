«Ого, какая стала!»: постройневшая Асмус в черном боди и на шпильке подразнила округлым бюстом

Кристина Асмус в прошлом году официально стала свободной девушкой. Она развелась с Гариком Харламовым. Даже ради дочки Анастасии актриса не стала сохранять брак, но поддерживает теплые отношения с экс-супругом. При этом теперь девушка с радостью примеряет новые образы и участвует в новых проектах. Нее так давно она коротко подстриглась и покрасилась в жгучую брюнетку. Поклонники удивились таким переменам.

Теперь Кристина все чаще публикует пикантные образы в соцсети. Девушка даже фотографирует себя в постели. Она все чаще облачается в соблазнительные образы. Одним из них актриса решила похвастаться в соцсети. В прошлом году она попробовала себя в роли ведущей шоу «Золото Геленджика». Асмус предстала в черном боди и туфлях-чулках на шпильке. Наряд с глубоким декольте подчеркнул ее округлую грудь и рельеф бедра. Яркий макияж и цилиндр дополнили броский лук.

«Вы спрашивали про любимый образ в шоу „Золото Геленджика“?! Вот он! Естественно, самый открытый! Че, я зря худела, что ль?!» — заявила она.

Поклонники признались, что девушка их поражает. По мнению фанатов, скромность у актрисы после развода улетучилась. «Лук вообще отвал всего», «Ох Кристина неотразимая», «Образ топовый», «Ого, какая стала!», «Гарик делает ауф!», «Легендарные ногти», «Рельеф бедра красивый», «Очень сексуально», «Красивая очень», «Гарик такую упустил», «Крутая, огонь просто», «Пышет страстью и развратом», — прокомментировали пост подписчики.

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