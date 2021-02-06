Ляйсан Утяшева в канареечных брюках палаццо и жакете устроила фотосессию с Павлом Волей

Ляйсан Утяшева в свое время была знаменитой гимнасткой и привозила домой медали и кубки. Теперь она ведущая шоу «Танцы» и жена Павла Воли. Влюбленные для многих стали одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Они вместе уже восемь лет и растят двоих детей: семилетнего сына Роберта и пятилетнюю дочку Софию. Обычно супруги редко делятся семейными фото, но после отдыха в Дубае они реши поделиться яркими моментами.

Утяшева на отдыхе успела погулять по пустыне и поужинать в самом высоком ресторане. За последние годы стиль девушки изменился. Теперь она все чаще носит наряды люксовых брендов. Перед отъездом супруги устроили фотосессию в колоритном номере отеля. Телеведущая облачилась в костюм канареечного цвета с брюками палаццо и жакетом. Воля сидел на диване в белоснежном костюме с черной рубашкой. Он отрастил усы.

«Семейное фото. На фото: семья. Фотограф: ребенок семьи из этой семьи», — отметил юморист.

Поклонники восхитились трогательным кадром. Многие отметили, что Утяшева и Воля очень стильные. «Вот это талия, Ляйсан, вы прекрасны», «Вы офигенные! Гармоничные!», «Сладкая парочка», «Сразу видно, кто в доме хозяйка», «Ребенок красавец», «Припахали мальца своего», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, такой же наряд, как у Ляйсан, ранее носила Наталья Водянова. У девушек совпал вкус.

Смотрите также: