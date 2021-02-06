«Самая крутая тренировка»: Гном Гномыч провел занятие под руководством нового тренера

Старший сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко — Саша — разместил в своем микроблоге снимок с ледовой арены. Гном Гномыч, как называют мальчика дома, был рад одной из последних личных тренировок больше особенного.

Отметим, что причиной этому послужила встреча юного спортсмена с бывшим педагогом его отца — заслуженным тренером России по фигурному катанию Алексеем Мишиным.

«У меня была вчера самая крутая тренировка в жизни. Меня тренировал бессменный тренер моего папы — Великий Алексей Николаевич Мишин! Поработали над прыжками, сказал, что 2,5 А совсем рядом!», — похвастался Саша.

Мальчик сфотографировался с знаменитым тренером после занятия и выпил с ним горячего чая.

Поклонники Саши Плющенко поддержали мальчика и порадовались его успехам, которые смог оценить даже такой строгий судья, как Алексей Николаевич.

«У тебя все получится, малыш», «Удачи тебе! Ты большой молодец», «Здорово! Мишин — величайший тренер! Легенда!», — написали подписчики Гном Гномыча в комментариях под снимками.

Напомним, что Евгений Плющенко за свою спортивную карьеру не менял тренера. Им всегда оставался Алексей Мишин.

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