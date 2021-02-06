«Время летит»: Криштиану Роналду отметил 36-летие в окружении четверых детей и красавицы-жены

Нападающий итальянского «Ювентуса» отметил, что всегда отдавал все силы на поле.

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в Instagram разместил кадр, на котором он запечатлен в обществе своей жены испанской модели Джорджины Родригес и четырех детей.

«36 лет, невероятно! Кажется, что все началось вчера, но это путешествие уже полно приключений и историй, которые нужно запомнить. Мой первый мяч, моя первая команда, мой первый гол… Время летит!» Криштиану Роналду

Как отметил легендарный футболист, он всегда отдавал все силы на поле и его сердце принадлежит всему миру. Он выразил признательность всем болельщикам, которые обожают футбол в его исполнении.

больше по теме Криштиану Роналду стал первым человеком с 250 миллионами подписчиков в Instagram Его конкуренты остались далеко позади.

Напомним, что первый ребенок в семье игрока, Криштиану-младший, появился на свет в 2010 году. Роналду никогда не раскрывал имя матери своего старшего сына. В 2017 году суррогатная мать родила ему близнецов Еву и Матео. В ноябре того же года жена Джорджина Родригес родила футболисту дочь Алану Мартину.

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