«Да ладно!»: Иван Демидов удивился возрасту Константина Эрнста

В субботу, 6 февраля, свой 60-й день рождения празднует продюсер и медиаменеджер Константин Эрнст.

Часто знаменитости выглядят моложе своего настоящего возраста. Хорошие гены, омолаживающие инъекции, спорт и просто острая жажда жизни буквально стирают морщины на лбу и цифры в паспорте. Когда же сообщается о торжественной дате медийной персоны, многие поклонники, а иногда и коллеги, остаются в шоке от реального возраста звезды.

Так, легендарный ведущий музыкальной программы «МузОбоз» Иван Демидов был сильно удивлен, когда узнал о 60-м дне рождения Константина Эрнста.

«Эрнсту — 60! Да ладно!», — написал телеведущий в своем телеграм-канале.

Напомним, Константин Львович родился в семье крупного ученого-биолога и сам является кандидатом биологических наук. Только с шестого октября 1999 года Эрнст стал генеральным директором ОРТ (с 2000 года – Первый канал).

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