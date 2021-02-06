«Все сама»: Слава показала, как собирается на фотосессии

Поп-исполнительница Слава разместила на своей странице в сети ролик, в котором самостоятельно делала себе педикюр. Примечательно, что такие сборы были вынужденными. Так как артистка спешила на съемки.

Слава уже в черных лаковых босоножках с золотой цепочкой красила ногти в ярко-красный. Судя по интерьеру, окружавшему певицу, она находилась в гримерке.

«Все сама, все сама! Ну, а если без шуток , сегодня была очень интересная фотосессия. Спасибо за быструю профессиональную работу всей команде», — отметила Слава.

Для будущего фотоотчета артистка выбрала не только туфли на высокой шпильке с открытым мысом, но и белоснежный пиджак-оверсайз, а также приталенный черный комбинезон с шортами.

К слову, красный лак Слава взяла не просто так. В Stories личного блога знаменитость опубликовала фото в красном пальто. Так певица намекнула поклонникам о своем желании отпраздновать Международный день красного цвета.

«Вчера был Международный день красного! Я в теме», — объяснила исполнительница.

Поклонники певицы остались в восторге от юмора и мобильности кумира:

«Самый простой человек, обожаю», «Педикюр на скорую ногу», «Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай сам! Обожаю Славу!».

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