Девушка Моргенштерна запечатлелась в кожаном топе на шнуровке и с накрашенными черными губами

Возлюбленная рэпера Моргенштерна 20-летняя Дилара Зинатуллина в сторис Instagram похвасталась кадрами с фотосессии. На них она запечатлена в кожаном черном топе на шнуровке и с накрашенными черными губами. Девушка красиво подвигалась под музыку.

Напомним, что Дилара Зинатуллина уже три года вместе с Моргенштерном. Они познакомились в столице Башкортостана Уфе, откуда оба родом.

Моргенштерн не раз говорил, что без ума от своей второй половинки. При этом в их отношениях был период, когда они ненадолго расставались.

Про Дилару Зинатуллину известно, что она была круглой отличницей в начальных классах школы, но постепенно скатилась. Сама она рассказывала в беседах с журналистами, что в какой-то момент на первое место в ее жизни вышли дискотеки. В итоге девушка с огромным трудом сдала ЕГЭ в школе. Сейчас она везде сопровождает своего любимого мужчину, который не жалеет денег на ее содержание.

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