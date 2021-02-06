Уникальнейший кадр: Кончаловский собрал за одним столом Вертинскую, Михалкова и Аринбасарову

Также на снимке можно увидеть их детей и внуков.

Режиссер Егор Кончаловский в Instagram разместил поистине уникальный кадр. За одним столом собрались его родные и близкие люди. Здесь, в частности, можно увидеть его маму актрису Наталию Аринбасарову, бывшую жену его дяди режиссера Никиты Михалкова актрису Анастасию Вертинскую, а также сына Вертинской и Михалкова Степана.

«Это небольшая часть нашей большой семьи. Степан Михалков, я, Юлия Михалкова, Лиза Михалкова, Наталия Аринбасарова, Мария, Лука, Тимур, Анастасия Вертинская».

Егор Кончаловский

«Чудное фото и поистине уникальное», «Какая прекрасная фотография. Сразу несколько поколений на одном кадре», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Анастасия Вертинская и Никита Михалков сыграли свадьбу в 1966 году. К тому моменту у них уже был сын Степан. Пара была вместе всего три года. Позже Вертинская говорила, что с Михалковым им было не суждено быть вместе, потому что с обеих сторон была «жажда самоутверждения» в профессии.

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