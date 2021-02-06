«Желаю, чтобы все наладилось, чтобы все были здоровы»: Тарасова поздравила Чернышева с 50-летием

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова в Instagram тепло поздравила с юбилеем фигуриста Петра Чернышева, которому 6 февраля исполнилось 50 лет. Она разместила совместный снимок со спортсменом.

«Петя, мой дорогой! С юбилеем тебя! Верю и желаю, чтобы все наладилось, чтобы все были здоровы. Люблю тебя! Восхищаюсь твоим талантом!» Татьяна Тарасова

«С днем рождения, Петр. Дай Бог, чтобы ваша жена поправилась», «Петр, с юбилеем. Здоровья всей вашей семье. Вы очень талантливый и красивый человек. Благодарим вас за ваше творчество», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что жена Петра Чернышева актриса и звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк последние полтора года борется с тяжелым заболеванием. Никто ее уже давно не видел. Известно, что актриса находится в деревне Крекшино в своем загородном доме. Родные огородили ее от внимания журналистов и коллег по работе.

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