«В свой 21 год сумел заморочить мне голову»: Канделаки разместила редкий кадр с молодым мужем

Телеведущая Тина Канделаки в Instagram поздравила с днем рождения молодого своего мужа Василия Бровко, с которым она вместе уже 13 лет и который младше ее на 12 лет.

«Ты поразил меня тем, что в свой 21 год сумел, говоря женским языком, удивительным образом заморочить мне голову, а, говоря нашим с твоим языком, расширить горизонты. И сделал это так, что я — такая замороченная и с расширенными горизонтами — наблюдаю за тобой вот уже 13 лет». Тина Канделаки

Как отметила звезда, за 13 лет отношений у них с мужем ничего не изменилось. При этом она не забыла подколоть любимого, сказав, что у него добавилась за последние годы пара-тройка лишних килограммов. Она выразила уверенность, что в будущем он их обязательно скинет. По словам Канделаки, ее муж с каждым годом постоянно меняется и растет.

Напомним, что Василий Бровко – один из основателей компаний «Апостол» и «АМ-инвест». Он директор по коммуникациям и стратегическим исследованиям государственной корпорации «Ростех».

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