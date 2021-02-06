«Показать себя подростками»: Анна Седокова поделилась архивным снимком

Поп-исполнительница Анна Седокова разместила на своей странице в сети фотографию школьных времен. Артистка активно ведет аккаунт в TikTok, поэтому в курсе последних трендов этой соцсети. Так, знаменитость решила повторить флешмоб и показать себя и мужа в подростковом возрасте.

Седокова поделилась снимком, на котором предстала в белой футболке и красном сарафане. С годами певица не утратила свою любовь к ярких цветам. Однако, внешность Анны преобразилась кардинально. Вместо темно-русого цвета волос в школьные годы Седокова предпочитала краситься в более темный оттенок. Также на лице юной Анны нет и следа хирургических вмешательств и «уколов красоты». Более того, нет даже загара, который в последнее время так любит артистка.

Что касается избранника знаменитости — баскетболиста Яниса Тиммы — раньше мужчина любил дерзкий стиль. Сейчас спортсмен не оставляет волосы слегка растрепанными, а аккуратно зачесывает пряди набок. А судя по одежде, Тимма даже в школе не расставался с баскетболом. Так как знаменитость запечатлелся в рубиновой спортивной майке.

«Суть тренда — показать себя подростками», — подписала кадр Анна.

Отметим, что на заднем фоне были слышны слова тематической песни: «Это юность моя, это юность моя».

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