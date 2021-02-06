«Будет гулянка»: Ханна в ажурном комбинезоне с откровенным декольте повеселилась с мужем

Певица Ханна запечатлелась перед зеркалом в кружевном корсетном костюме. Примечательно, что полупрозрачный наряд подчеркнул не только тонкую талию жены шоумена Пашу, но и ее аппетитный бюст.

Исполнительница создала чувственный образ для вечернего выхода с возлюбленным. В одном из столичных заведений Ханна и Пашу отметили конец рабочей недели. Несмотря на то, что жена предстала на вечере в ажурном костюме с цветочным принтом и на высоких черных шпильках, Пашу все же не отказался от флирта с танцовщицами в ярких платьях.

«Оставила мужа на секунду», — приревновала избранника в шутку певица.

К слову, у самого владельца лейбла Blackstar поводов для ревности было больше. В комментариях под откровенным снимком артистки взбудораженные поклонники буквально засыпали Ханну комплиментами. Хорошенькая фигурка исполнительницы привлекла внимание десятки мужчин, мечтающих провести вечер в компании такой красотки:

«Вау! Костюм для стриптиза», «Если бы у меня было такое тело и такой костюм, у меня была бы гулянка с понедельника по пятницу», «Образ бомба!», «Ух, как горячо!», «Бомбита».

Сама Ханна так прокомментировала фото:

«Вроде только с отпуска, а так рада пятнице. Сегодня вечером будет гулянка».

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