Какие симпатичные щечки: Полина Гагарина показала, как выглядела в 15 лет

Как отметила певица, в том возрасте она была очень четкая и бесстрашная.

Певица Полина Гагарина в сторис Instagram ответила на самые интересные вопросы своих подписчиков. Один из них поинтересовался, какой бы она дала совет сама себе пятнадцатилетней. В ответ Гагарина опубликовала кадр из юности, где у нее можно увидеть симпатичные щечки.

«Я бы попросила ту 15-летнюю дать мне совет сейчас. Она была очень четкая и бесстрашная». Полина Гагарина

Также исполнительница отметила, что ее девиз по жизни: «Жить сегодня! Видеть, слышать, любить и мечтать». Больше всего она жалеет о том, что мало времени провела с любимыми людьми на Мальдивах, где отдыхала месяц назад. По словам певицы, она верит в эффект бумеранга. «Поэтому отношусь к людям так, как хочу, чтобы относились ко мне», — сказала звезда.

Напомним, что на Мальдивы Полина Гагарина ездила со своими детьми, а также новым возлюбленным саунд-продюсером Владимиром Чиняевым. Пока исполнительница скрывает от широкой общественности свой новый роман.

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