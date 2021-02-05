Руперт Гринт признался, что не смотрел и половины фильмов о Гарри Поттере

Возможно, он увидит их все, когда будет показывать своей дочке.

Британец Руперт Гринт, сыгравший Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере, не перестает удивлять зрителей безразличием к своей актерской карьере. То он уходит из кассового кино, то грозится вообще завязать со съемками и стать плотником. А свежее его заявление ну вообще ни в какие ворота не лезет! 32-летний артист признался, что не смотрел большую часть фильмов «Гарри Поттера» со своим участием.

«Я, наверное, видел первые три на премьере, но после этого перестал их смотреть, — цитирует актера издание Variety. — Но теперь, когда у меня появилась дочь, мне, вероятно, придется смотреть их вместе с ней».

Рыжая звезда также прокомментировала разработку сериала по Гарри Поттеру для HBO Max. Гринт уверен, что его не будут приглашать в этот проект. Он не думает, что речь идет о продолжении той истории, которую показали в фильмах.

«Если бы это была другая группа друзей, думаю, это было бы интересно», — сказал актер.

Напомним, в мае 2020 года его возлюбленная Джорджия родила ему ребенка. Девочку назвали Уэнсдэй, что переводится как Среда.

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