Софья Эрнст в бархатном ярко-алом платье отдала предпочтение элегантности

Актриса Софья Эрнст в Instagram разместила красивый кадр, который был сделан на премьере фильма «Северный ветер». На снимке она стоит на сцене в ярко-алом бархатном платье в пол. Знаменитость сделала акцент на талии. После родов актриса заметно похудела. Судя по довольной и счастливой улыбке Софьи, своей фигурой она гордится.

«Вчера состоялась долгожданная премьера фильма «Северный ветер». С 6 февраля в кино!» Софья Эрнст

«Просто шикарная женщина», «Цвет платья и образ на загляденье. Это бархат», «Софья, вы, конечно, невероятная красотка», «Софья, вот это образ! Очень красивая девушка», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Софья жена генерального директора Первого канала Константина Эрнста. Их роман начался в 2014 году. Ранее она была сотрудницей модного дома дизайнера Ульяны Сергеенко. В 2017 году Константин и Софья Эрнст узаконили свои отношения. У пары есть трое общих детей. Дочери Эрика и Кира, а также сын, который появился на свет в прошлом году.

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