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«И еще объятия…»: 39-летнюю Брежневу в мини-платье с золотым поясом «подловили» на вечеринке с Меладзе

Экс-солистка группы «ВИА Гра» устроила праздник в Санкт-Петербурге по случаю своего дня рождения.

«И еще объятия…»: 39-летнюю Брежневу в мини-платье с золотым поясом «подловили» на вечеринке с Меладзе
Вера Брежнева и Константин Меладзе. Фото: Instagram.com/ververa

Еще 3 февраля Вера Брежнева отпраздновала свой день рождения. По этому случаю торжество экс-солистка группы «ВИА Гра» устроила в Санкт-Петербурге. Пока певица принимала поздравления и подарки от близких, ее «подловили» в нежных объятиях мужа. Вот уже шесть лет украинская исполнительница счастлива в браке с музыкальным продюсером Константином Меладзе. У пары нет общих детей. Однако в одном из интервью Вера призналась, что хотела бы подарить мужу двоих малышей.

В кадре певица предстала в мини-платье с золотым поясом, ботинках на грубой подошве и носках — оделась украинская дива по-молодежному. Меладзе нежно обнимал именинницу, что-то нашептывая ей на ушко. Что именно? Вера рассказывать поклонникам на стала. Видимо какие-то трогательные слова или же признания в любви.

Певица Вера Брежнева и Константин Меладзе
Вера Брежнева в мини-платье предстала на редком снимке, позируя в объятиях мужа. Фото: Instagram.com/ververa

«И еще объятия…» — подписала романтический снимок с мужем певица.

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