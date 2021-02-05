Ивакова разместила вульгарное фото Водонаевой и Бузовой в нижнем белье времен «Дома-2»

Телеведущая Мария Ивакова в сторис Instagram ответила на самые интересные вопросы своих подписчиков. Один из них спросил, полетела бы она на Марс с американским инженером и предпринимателем Илоном Маском, если бы билеты были уже куплены.

«Только если с ними в одной компании», — заявила Мария Ивакова и разместила снимок звезд проекта «Дом-2» Алены Водонаевой и Ольги Бузовой в черном нижнем белье.

Также Мария Ивакова отметила, что давно отказывает себе в горячительных напитках. «Сама его не употребляю вообще. Много причин почему. Другим не запрещаю, лекции им не считаю, косо не смотрю. К пьяным друзьям отношусь сердечно», — заявила Ивакова.

Напомним, что Мария Ивакова встречается с сыном актера Михаила Ефремова, Никитой. Их роман начался в 2019 году, и какое-то время они скрывали его от подписчиков и широкой публики. Известно, что звездная пара обожает путешествовать.

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