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Ивакова разместила вульгарное фото Водонаевой и Бузовой в нижнем белье времен «Дома-2»

Телеведущая высмеяла звезд проекта.

Ивакова разместила вульгарное фото Водонаевой и Бузовой в нижнем белье времен «Дома-2»
Мария Ивакова. Фото: Globallookpress.com

Телеведущая Мария Ивакова в сторис Instagram ответила на самые интересные вопросы своих подписчиков. Один из них спросил, полетела бы она на Марс с американским инженером и предпринимателем Илоном Маском, если бы билеты были уже куплены.

Алена Водонаева и Ольга Бузова
Алена Водонаева и Ольга Бузова. Фото: instagram.com/maria_ivakova/

«Только если с ними в одной компании», — заявила Мария Ивакова и разместила снимок звезд проекта «Дом-2» Алены Водонаевой и Ольги Бузовой в черном нижнем белье.

Также Мария Ивакова отметила, что давно отказывает себе в горячительных напитках. «Сама его не употребляю вообще. Много причин почему. Другим не запрещаю, лекции им не считаю, косо не смотрю. К пьяным друзьям отношусь сердечно», — заявила Ивакова.

Напомним, что Мария Ивакова встречается с сыном актера Михаила Ефремова, Никитой. Их роман начался в 2019 году, и какое-то время они скрывали его от подписчиков и широкой публики. Известно, что звездная пара обожает путешествовать.

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