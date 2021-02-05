«Он требует легкости и подвижности»: Оксана Федорова элегантно станцевала с партнером квикстеп

Как отметила телеведущая, необходимо научиться чувствовать свое тело и уметь владеть им.

Модель Оксана Федорова в Instagram поделилась кадрами, на которых она со своим партнером элегантно и легко танцует квикстеп. Как отметила модель, она очень соскучилась по танцам, поэтому провела тренировку после недавнего турнира.

По словам Оксана Федоровой, чтобы хорошо танцевать, необходимо научиться чувствовать свое тело, уметь владеть им. Нужно правильно двигаться и разгонят кровь. В таком случае танцы не только помогут координации, но и зарядят хорошим настроением.

«А это квикстеп. Он требует легкости и подвижности. То есть быстрый шаг. Ну что, вперед. Тренируемся, вспоминаем, получаем удовольствие». Оксана Федорова

Напомним, что Оксана Федорова в 1999 году победила на конкурсе «Мисс Санкт-Петербург». Еще через два года стала «мисс Россия» и «мисс Вселенная». Позже она не выполнила своих обязательств перед организаторами и была лишена короны, которая вручается за первое место.

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