«О-о! Кто-то на салатики налегал»: Тодоренко в мини-бикини «случайно» засветила пышное тело

Поклонники телеведущей обратили внимание на то, что Регина заметно поправилась. А может это просто неудачный ракурс.

Поклонники нашли, к чему придраться, увидев Регину Тодоренко на пляже. Одни предположили, что возлюбленная музыканта Влада Топалова ждет пополнения и скрывает беременность, другие считают, что телеведущая на новогодних каникулах налегала на салатики и прибавила в весе. Нашлись и те, кто предположил, что Регина просто приняла не тот ракурс, «случайно» засветив неидеальную фигуру.

На пляже Тодоренко предстала с сыном Майклом на руках. Ведущая YouTube-проекта «Пятница с Региной» позировала с неизменной улыбкой на лице, давая понять, что она наслаждается отдыхом с семьей. В поездке сына и жену сопровождает Влад Топалов.

«Вы что, ждете ребеночка?!», «Прикольный купальник у Майкла!! Надо поискать дочке такой и готовиться к морю», «Всего лишь женщина, совершившая кругосветное путешествие». Вполне так серьезно!», «Вы в положении?! Очень красивые», «Ты меня вдохновила путешествовать, огромное спасибо за это», «Поправилась?! Откуда такой животик вдруг появился?!», «О-о! Кто-то на салатики налегал», «Пухляш!!», «А где рельефный пресс?!», «Диета и еще раз диета», «Пышечка», «Шта?! Животик поплыл», «Только дети учат безграничной, честной, вечной любви!», «Сочная дива на пляже», — пишут фолловеры.

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