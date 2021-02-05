«Дотрагиваетесь до кожи — она скользит!»: Бородина сексуально поплескалась под струями воды в душе

Ксения Бородина на ночь глядя распалила аппетит своих поклонников в Stories микроблога. Экс-ведущая проекта «Дом-2» оголилась в душе, показав, как она обычно наносит скраб на упругие бедра. Такие кадры вызвали оторопь у фанатов, они поспешили засыпать звезду комплиментами. Многие удивились тому, что муж Ксении, бизнесмен Курбан Омаров, не запретил ей позировать в тончайшей сорочке перед камерой да еще и под струями воды.

Бородина выглядела совершенно расслаблено и по-домашнему. Она не только поплескалась в душе, но и блеснула шикарным загаром. Вместе с мужем теледива отдыхает в Дубае. Детей супруги в поездку не взяли, устроив себе романтические каникулы.

«Вы дотрагиваетесь до кожи, а она прям в руках скользит. Это очень круто!» — отметила Ксения, нанося на тело скраб. «Ух, Ксю, еще теперь и в душе, мало нам было снимков в бикини на пляже», «Что за дива?!», «Муж вам позволяет на виду у всех плескаться?!», «Шалунья», «Аууф! Вся мокрая», «Капельки воды на теле», «Секси-леди», «Стройняшка», «Оголила бедра, всех с ума свела», «Шикарная фигурка», «Быть такой красивой, это вообще законно?!», «Милашка», «Бодрит!! Такое тело, ух! Мечта», — пишут фолловеры.

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