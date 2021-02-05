«Я – Дилара. Мне 20 лет»: девушка Моргенштерна в платье с невероятным декольте пришла на фотосессию

Дилара Зинатуллина, которая вместе с рэпером уже три года, невероятная красотка.

Девушка рэпера Моргенштерна, двадцатилетняя Дилара Зинатуллина, в сторис Instagram поделилась игривым видео. На кадрах она пожаловала на фотосессию. На Диларе Зинатуллиной невероятно красивое платье, подчеркивающее ее шикарное декольте.

«Я – Дилара. Мне 20 лет», — отметила красотка.

Напомним, что Моргенштерн и Дилара Зинатуллина познакомились три года назад и с тех пор вместе. Правда, в их отношениях был период, когда они расставались, но вскоре музыкант понял, что не может жить без своей второй половинки.

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В минувшие новогодние каникулы Моргенштерн и Дилара Зинатуллина вместе отдыхали в Дубае. Они веселились на шикарных яхтах, ужинали в дорогих ресторанах и тратили огромные деньги.

Кстати, Дилара Зинатуллина родилась, как и Моргенштерн, в Уфе. Она была круглой отличницей, пока в старших классах не начала посещать дискотеки. В итоге ей с трудом удалось сдать ЕГЭ.

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