«Совсем забыла постареть»: 52-летняя Стриженова в бикини сверкнула точеной фигурой на яхте

Ведущая программы «Доброе утро» может похвастаться стройностью на зависть более юным звездам.

52-летняя Екатерина Стриженова смолоду знает, как важен личный стиль и имидж. Как говорит историк моды Александр Васильев, актриса «умело лепит из себя стройную женщину». Выглядит ведущая программы «Доброе утро» просто великолепно.

Отдыхая на яхте, жена кинорежиссера и сценариста Александра Стриженова засветила упругую фигуру без изъяна, показав себя в купальнике. Появление двоих детей никак не отразилось на формах актрисы. Она может дать фору и более юным звездам. Помимо двух взрослых дочек Анастасии и Саши, у телеведущей есть внук Петя Петрович (так малыша называют домашние. — Прим. ред.).

«Ах! Катя, все моложе и моложе», «И у нее есть внуки?! Не верю», «Как хороша, такая светлая улыбка», «Совсем забыла постареть», «Юная, фигурка супер», «Молодящаяся русалочка», «Мужу вашему повезло», «Им приходится держать себя в форме», «Какие пончики?! Тут фигуру надо блюсти», «Стройняшка», «Просто на зависть, эталон женственности», «Улетная», «Внуки есть?! Вранье», «Ух! Видим ваши достоинства», — пишут фолловеры.

Смотрите также: