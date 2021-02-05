Гламурная спортсменка: дочь Гагариной от Исхакова впервые в жизни прокатилась на розовых лыжах

Модный фотограф Дмитрий Исхаков в сторис Instagram разместил забавную запись, на которой можно увидеть его трехлетнюю дочь Мию от певицы Полины Гагариной. Девочка впервые в своей жизни прокатилась на лыжах. Причем они у нее розового цвета. Также на девочке можно увидеть красивый горнолыжный костюм.

«Впервые в жизни встали на лыжи», — прокомментировал запись Дмитрий Исхаков.

Напомним, что в прошлом году Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина официально развелись. Вместе они были с 2014 года, когда сыграли свадьбу.

Добавим, что дочь звезд в последнее время очень много времени проводит с отцом. Не так давно он показывал, как она готовила для него фруктовый салат. Судя по всему, никаких проблем в отношениях Гагариной и Исхакова сейчас нет.

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