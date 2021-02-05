Трехлетняя дочь Андрея Аршавина устроила безудержные прыжки на детском батуте

Есении совсем скоро исполнится уже четыре года.

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина, журналистка Алиса Казьмина, в Instagram поделилась красивой записью, на которой ее трехлетняя дочь Есения от спортсмена безудержно прыгает на детском батуте. Надо отметить, что Есения растет буквально не по дням, а по часам. Совсем скоро ей исполнится уже четыре года.

«Вот оно, детское счастье в прыжках и лягушке. Моя звездочка». Алиса Казьмина

«Какая лапочка. И мамочка у нее замечательная», «Детки-конфетки. Какая растет радостная и замечательная девочка», «Прелесть-прелестная. Просто настоящий ангелочек растет», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Андрей Аршавин, по уверениям Алисы Казьминой, не помогает ей в воспитании ребенка. Как рассказывала журналистка, свою родную дочь спортсмен не видел уже несколько лет. Как только он разошелся с Казьминой, так сразу и перестал навещать девочку, которая, безусловно, скучает по родному отцу. Сам Аршавин никак не комментирует в СМИ отношения с Казьминой.

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