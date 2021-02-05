«Движение – это жизнь»: мама Давида Манукяна показала, как великолепно стоит в планке

Как отметила родительница блогера, нужно как можно больше двигаться.

Мама блогера и музыканта Давида Манукяна Анна в Instagram поделилась фотографией, на которой прекрасно стоит в планке. Надо признать, что женщина не отличается спортивным видом, но, видимо, она еще только на пути к идеальной фигуре.

«Физкультпривет всем, мои дорогие подписчики. Сегодня попробовали планку три раза на счет до десяти. Вроде получилось, чему очень рада. А есть среди вас новички, как я? Все ли у вас получается? А кто еще не начал ходить, начните обязательно. Реально, движение — это жизнь, повышаются иммунные силы организма и настроение». Мать Давида Манукяна

«Я тоже недавно начала худеть и сбросила 12 килограммов. Осталось избавиться еще от трех, и я богиня», «Вам уже ничего не поможет», — отметили в комментариях пользователи. Это задело Анну, и она ответила: «А чему должно помочь? Я занимаюсь для здоровья и хорошего настроения. А вот вашему злобному характеру реально ничего не поможет».

Ранее Анна в соцсетях нелестно отзывалась об Ольге Бузовой. Она поддержала своего сына, который расстался с телеведущей.

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