«Я так счастлива»: Вера Брежнева похвасталась необычным подарком от Константина Меладзе

Певица 3 февраля отметила 39-летие. Она уехала в Санкт-Петербург с мужем. Девушка не знала, что ее ждет.

Вера Брежнева не скрывает, что дорожит своей семьей. Родные певицы живут в Киеве, поэтому она часто туда ездит. А вот в Москве артистка живет с мужем Константином Меладзе. Также часто ей составляет компанию Сара, но ей приходится уезжать в другую страну на учебу. Старшая наследница звезды Соня уже давно живет в Лос-Анджелесе. Не так давно девушка виделась с наследницами, когда на новогодние каникулы уехала в горы.

Свой день рождения Вера тоже решила сделать запоминающимся. Она отправилась в Санкт-Петербург на два дня. Девушку сопровождал муж и сестры. Они сняли квартиру, где провели ночь. Потом уже большой компанией артистка гуляла по городу с экскурсоводом. Она не знала, что ее ждет сюрприз. на одной из улиц зазвонил телефон автомат. Брежнева взяла трубку и услышала родной голос. Она едва не заплакала.

«Наш экскурсовод предложил снять мне трубку. Я сняла трубку, а там моя мама и мой зять из Киева поздравляют меня с днем рождения! У нас у всех был шок! если бы это не сняли, мне бы не поверили. даже жители Петербурга не все знают о таком волшебном телефоне автомате. Я так счастлива была слышать маму, так далеко, с шумами. Растрогалась. Вот такой сюрреалистический сюрприз в центре Петербурга сделала мне Константин», — рассказала звезда.

Она призналась маме в любви и поблагодарила за звонок, передав привет из культурной столицы. «Это сюр», — заявила Вера. К слову, на этом праздник не закончился. Вечером певица облачилась в мини-платье и у строила вечеринку для родных. Она обнималась с мужем, принимала подарки и танцевала.

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