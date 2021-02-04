«Танцы до утра»: Брежнева в черном мини-платье с цепочкой повеселилась с Меладзе на вечеринке

Певица устроила праздник в узком кругу родных в честь 39-летия. Она оделась в одной цветовой гамме с мужем.

Вера Брежнева является одной из самых красивых певиц на отечественной эстраде. Она не раз украшала обложки глянцевых изданий, а ее наряды пытались копировать известные модницы. Даже после родов певица смогла сохранить стройную фигуру. Она уже пять лет счастлива в браке с Константином Меладзе. Они редко демонстрирую чувства на камеру. Однако артистка признавалась, что мечтает подарить ему минимум двоих наследников.

3 февраля Вера отметила свой день рождения. Она на два дня уехала в Санкт-Петербург, где сняла квартиру. Девушка еще ночью стала получать поздравления сначала от дочек, которые позвонили ей из разных стран по видеосвязи. Потом и сестры Анастасия и Виктория устроили музыкальное выступление для артистки. Аккомпанировал им Меладзе. Потом подруга устроила имениннице сюрприз, осыпав ее белыми лепестками роз.

Весь день Брежнева гуляла по городу. Им устроил экскурсию местный житель. Певица была поражена, когда старый телефон на одной из улиц города зазвонил. Как оказалось, ей позвонила мама из Киева. Этот сюрприз организовал муж певицы. А после длительной прогулки девушка вернулась домой и стала наряжаться. Она облачилась в черное легкое мини-платье с цепочкой на бедрах.

«Потом я достала свое платье из Вечериночки. Понравилась себе. Пошла», — отметила звезда.

Ее поздравили подруги, сестры и Меладзе, который заключил жену в объятия. К слову, композитор был одет в одной цветовой гамме с именинницей. После вручения подарков началось застолье. Константин снова сел за рояль и сыграл красивые мелодии.

«А потом, сестра, сестра. Танцы до утра», — заявила Брежнева.

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