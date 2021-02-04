«Любит спать на мамином животике»: невестка Валерии запечатлела дочку в ползунках с «зайцами»

Лиана Шульгина теперь мало спит, так как ей приходится нянчиться с ребенком. Она любит наряжать девочку.

Арсений Шульгин — младший сын певицы Валерии. Он давно живет самостоятельно и сам себя обеспечивает. Парень не скрывает, что не сразу стал хорошим бизнесменом, но теперь у него есть автомобиль за 10 миллионов рублей, а также он снимает офис в «Москва-Сити». В минувшем году наследник артистки сыграл свадьбу со своей возлюбленной Лианой. Влюбленные сами занимались организацией праздника. А спустя полгода у них родилась дочка Селин.

Теперь Арсений учится быть папой. Однако он по-прежнему много работает, а вот на плечи его жены легло много новых обязанностей. Однако девушка не жалуется, так как ей помогают родные. Недавно внучке Валерии исполнился один месяц. Теперь она все чаще не дает спать родителям по ночам, поэтому Шульгин перебрался с кровати на диван. При этом он тоже с радостью нянчится с малышкой, когда у него выходной.

4 февраля Лиана решила поделиться нежными кадрами. Она запечатлела, как дочка дрыгает ножками в новых розовых ползунках-комбинезончике с рисунком зайцев. На ножках также были белые вязаные носки.

«Моя маленькая вечеринка сегодня очень долго спала. А чем мы будем заниматься долго с тобой? Что? Расскажи мне! Все мое», — отметила девушка.

Потом жена Арсения запечатлела, как кроха лежит на ней. Как оказалось, девочке нравится засыпать на маме. Сама девушка предстала в белоснежной майке и с косичкой. Она нянчила кроху.

«Как же мы любим спать на мамином животике», — заявила она.

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