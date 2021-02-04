«Ложбинка словно нарисованная»: Ляйсан Утяшева крупным планом блеснула наливным бюстом

Ляйсан Утяшева является заслуженным мастером спорта. Девушка все детство занималась художественной гимнастикой и дважды завоевала кубок мира. Потом она стала ведущей шоу «Танцы» на ТНТ, так как со спортом ей пришлось попрощаться из-за травм. Телеведущая вскоре подарила мужу Павлу Воле двоих детей. После родов ей не сразу удалось похудеть. Лишь два года назад девушка взяла себя в руки и вернулась к тренировкам.

Теперь Утяшева с радостью носит наряды люксовых брендов и соблазнительные платья. На отдыхе в Дубае ей удалось «выгулять» много образов. Они гуляли по пустыне с мужем, а также ужинали в самом высоком ресторане в мире. Не обошлось и без пляжных фотосессии. Перед возращением в Москву Ляйсан повеселилась на побережье. Она предстала в ярком бикини. Девушка кривлялась на камеру с Волей и блеснула пышным бюстом в лифе-балконет.

Телеведущая поцеловала мужа в висок. Потом они стали делать губы уточкой, продолжив баловаться. Поклонники были впечатлены формами молодой мамы. Многие признались, что раньше не замечали, что у спортсменки такая красивая фигура. «Ох, какое богатство», «А они настоящие?», «Ложбинка словно нарисованная», «Что вы прикрыли смайлом? Все и так на виду», «Паша в шоке», «Такие милые», «Ляся, вот это бидоны», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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