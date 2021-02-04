«Ох, этот чувственный ротик»: загорелая Ани Лорак прикрыла одеялом округлости фигуры

Ани Лорак является одной из самых популярных украинских исполнительниц. Поклонники удивляются тому, что даже в 42 года она выглядит очень молодо. Певица посещает спортзал и ухаживает за собой. А благодаря женственным нарядам она подчеркивает все достоинства своей фигуры. Артистка в обычной жизни редко оголяется. Она даже редко публикует фото в бикини, предпочитая сохранять интригу для особых случаев.

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В последнее время Лорак редко появляется на публике. Она отдыхала в Киеве с дочкой Софией. А не так давно девушка объявила, что снимает новый клип. Пока певица не делится подробностями и сценарием. При этом она решила напомнить поклонникам, какие музыкальные видео у нее уже есть. В соцсети Каролина ( настоящее имя звезды. — Прим. ред.) опубликовала снимки, на которых запечатлена на проезжей части обнаженная.

Девушка прикрыла округлые прелести фигуры белым одеялом. Она показала загорелые плечи и спину. Артистка собрала волосы в пучок. Едва заметный макияж подчеркнул ее пухлые губы.

«Сегодня картине „Удержи мое сердце“ исполнилось 5 лет. В день съемок мы, спустя 10 лет, встретились с Аланом Бадоевым, и в этом творческом союзе родилась трогательная любовная история, которая уже собрала около 100 миллионов просмотров на YouTube», — написала звезда.

Поклонники пришли в восторг от снимков. Пикантные кадры взбудоражили пользователей Сети. «Этот хит, действительно „удержал“ мое сердце!», «Вы здесь ангел», «Очень красивая», «Этот приоткрытый ротик не забыть», «Согласен, чувственный ротик», «Каролина, вы просто неземная», — прокомментировали пост подписчики.

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