«О выписке говорить рано»: врачи отказались выписывать Алису Фрейндлих домой

Врачи московской больницы №22 рассказали о состоянии Алисы Фрейндлих. Народная артистка СССР борется с затяжной коронавирусной инфекцией, и даже появились новости о ее скорой выписке, но, оказалось, пока говорить о возвращении домой рано.

больше по теме Ходит на ЛФК и делает упражнения: Алиса Фрейндлих готовится к выписке из больницы Состояние актрисы с каждым днем улучшается.

Медики признают, что в лечении знаменитой пациентки наметилась положительная динамика. Ее состояние оценивают как стабильное.

На прошлой неделе актрису перевели в обычную палату. Сейчас она проходит курс физиотерапии, занимается лечебной физкультурой и посещает массаж.

Но возраст берет свое, народной любимице 86 лет и болезнь забирает много сил. Врачи просят пациентку делать дыхательную гимнастику в кислородной маске.

Специалисты спешат успокоить поклонников актрисы:

«Она в сознании, разговаривает, дышит сама — только получает кислородную поддержку», — отметили медики в беседе с 5-tv.ru.

Что касается контрольного теста на «ковид», то его актриса еще не сдавала.

«Пациентка пока остается в клинике. Речь о выписке не идет. Срок выписки не известен», — отметили в больнице.

Напомним, Алиса Фрейндлих заболела коронавирусом в конце декабря. Какое-то время актриса пыталась лечиться дома, но болезнь прогрессировала. В итоге врачи приняли решение оставить пациентку в стационаре. На момент поступления у нее были поражены легкие на 36 процентов.

В больнице звезду «Служебного романа» поддерживают не только родственники и поклонники, но и артисты. Популярная исполнительница Любовь Успенская призналась, что каждый день молится за здоровье Фрейндлих, пишет сайт OA.

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