Идеальные изгибы: Лопырева показала фигуру в черном силуэтном платье с открытой спиной

Виктория Лопырева уже давно живет в теплых краях. Почти год она не была в России. Девушка предпочитает жить в Арабских Эмиратах и Турции, куда приезжает в разгар сезона. В декабре она успела отдохнуть на Мальдивах, а потом слетать на несколько дней в Майами. Остаток зимы блондинка второй год подряд решила провести в Дубае. Она наслаждается тем, что может в любой момент отправиться на шоппинг, а также увидеться с подругами, которые отдыхают на курорте.

После родов Виктория быстро вернулась в форму. Теперь она старается следить за питанием и регулярно занимается спортом. Модель нашла способ, как бегать вместе с сыном, которому уже почти два года. Накануне девушка приняла участие в чувственной фотосессии. Она облачилась в черное мини-платье с открытой спиной. Также блондинка надела босоножки на шпильке. Лопырева позировала в локации с черными стенами.

Модель принимала разные позы, выгибая спину и выставляя на показ загорелые, рельефные ноги. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Девушка распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глаза. Поклонники восхитились молодой мамой. Многие осыпали ее комплиментами.

«Ну вот ничего себе! Дар речи пропал», «Такая женственная», «Жрица ночи», «Очень красивая», «Ваши ноги надо на выставку отдать», «Просто идеал красоты», «Обожаю такие лаконичные образы», «Ну не женщина, а мечта», «Как можно иметь такую фигуру», «Это прекрасно», — прокомментировали пост подписчики.

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