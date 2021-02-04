«Пока Оля льет слезы в подушку»: Бородина в трусиках засветила шикарную фигуру в Дубае

Ксения Бородина с мужем Курбаном Омаровым с шиком отдыхает в Дубае. Однако одна история с хейтерами чуть было не подпортила отпуск ведущей проекта «Дом-2». Как выяснилось, теледиву втянули в скандал на тему финансов. Ксюше даже пришлось выйти на связь с фанатами в Instagram для того, чтобы ответить негодующим поклонникам. Так, Бородина уточнила, что она не хотела как-то оскорбить или задеть людей, зарабатывающих небольшие деньги. Светская львица всего лишь просила фанатов не винить ее в низких доходах тех, о ком она даже не слышала.

В продолжении своей пламенной речи Бородина опубликовала свежий снимок, представ на пляже. Ксюша наслаждается отдыхом вопреки всеобщей критике. Она блеснула соблазнительными бедрами в трусиках от бикини, накинув поверх легкую сорочку. Образ светской львицы дополнили косынка и мюли.

«Шикарно!!», «У Бузовой разрыв – у Ксюши отрыв!», «Умеет отдохнуть», «Пока Оля льет слезы в подушку», «Это в продолжение темы про нищебродов?!», «Какая экономия?! Нее, не слышали», «Красотка, прямо мулаточка», «Диванные хейтеры тут как тут», «Завистники, умойтесь», «Мечта, тоже так хотим кайфовать на пляже», «Идите пашите как она, а потом посмотрим!! Кто и где будет отдыхать», «Ксю, не слушайте никого!! Вы супер», — пишут фолловеры.

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