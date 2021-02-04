«Я все думала, бумс или не бумс»: Маша Горбань едва не огрела Диму Нагиева метлой на съемках

К счастью, обошлось без происшествий. Шоумен не пострадал и даже не заметил «цирковых номеров» актрисы на заднем плане.

Маша Горбань — девушка яркая. Она обладает превосходным чувством юмора. В своем микроблоге экранная «жена» Дмитрия Нагиева опубликовала свежие кадры со съемочной площадки. При этом Мария вооружилась метлой, которую едва не уронила на голову своему партнеру.

Примечательно, что шоумен спокойно сидел на диване в расслабленной позе, слушая замечания ассистента. Всю развернувшуюся на заднем фоне пантомиму в фееричном исполнении Маши Горбань он пропустил. Зато поклонники весь ролик опасались и с замиранием сердца ожидали, что актриса все-таки не удержит метлу в руках и «случайно» нанесет Дмитрию Нагиеву травму головы. Однако, к счастью, все обошлось. И шоумен не пострадал.

«Он не подозревает, что сзади опасность», «Вы с Нагиевым так классно снимаетесь вместе», «Машка, ну ты и фантазерка!!», «Смешная», «В цирке надо выступать с таким номером», «Фокусница!! А какое волшебное выражение легкого испуга на лице», «Ждала, когда швабра на Диму упадет», «Бедная голова Нагиева… Опасность», «Я все думала, бумс или не бумс», «Дима, конечно, харизматичен», «Только я ждал, когда Маша шваброй саданет Диме?!», «Маша, метлу не сломайте. И Дмитрия желательно не тресните!», «Веселушка», — пишут фолловеры.

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