«Какая нежность!»: Алсу в нюдовом костюме оверсайз предстала на фоне морского побережья

Алсу в минувшем году отметила 37-летие. Певица по-прежнему остается кумиром миллионов, а ее хит «Зимний сон» не перестает быть актуальным. Теперь у девушки подрастает дочка Микелла, которая готовится пойти по ее стопам. Девочка записывает песни и выступает на сцене. Также у артистки подрастают дочка Сафина и сын Рафаэль. Не так давно они все вместе отдохнули в Арабских Эмиратах. Там звездная семья провела больше месяца.

Многодетная мама не перестает восхищать поклонников своим моложавым видом. А за последнее время она также изменила предпочтения в одежде. Алсу обычно носит облегающие платья, стараясь не выбирать очень короткие фасоны. Теперь в ее гардеробе появилось много рубашек и брюк. Более того, артистка полюбила спортивный стиль. Как оказалось, на отдыхе она устроила целую фотосессию в нюдовом костюме, состоящем из худи и джоггеров.

Наряд дополнила кепка в тон, а серьги-кольца придали женственности. Сначала Алсу разместилась на лежаке с видом на побережье. А потом устроила танцы на террасе. Обычно она редко дает себе расслабиться, но на этот раз артистка оторвалась.

«Как?! После прошлого года начать носить что-то помимо спортивных костюмов? Еще когда они такие крутые», — заявила звезда.

Певица восхитила поклонников и друзей.

«Какая нежность! Костюм огонь», — отметила Олеся Судзиловская.

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