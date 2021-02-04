«Хочу быть им опорой»: Крутой показал редкие домашние кадры с 17-летней красавицей-дочкой Сашей

66-летний Игорь Крутой на личной страничке микроблога поделился редкими домашними кадрами, на которых он позировал со своей младшей дочерью Сашей. В июле наследнице композитора исполнится 18 лет. От прошлых отношений у музыканта также есть сын Николай. В браке с нынешней супругой Ольгой Игорь Крутой удочерил свою падчерицу Викторию. Всего у композитора трое внуков. На видео с дедушкой и тетей отметилась одна из внучек народного артиста России.

При этом малышка поинтересовалась: кого Игорь Яковлевич любит больше — ее или дочку Сашу. Ответить на этот вроде бы простой вопрос композитор не смог. Крутой пояснил, что Саша — его любимая младшая дочка, но и своих внуков он также обожает. И никого не выделяет. Однако кроху такой исход не порадовал. Она продолжила добиваться от дедушки истины.

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«Есть старая притча о том, как у одной матери спросили, кого из детей она любит больше… На что она ответила: «Того, кто болен, пока не вылечится! Того, кто вышел, пока не вернется! Маленького, пока не вырос! И всех вместе, пока я не умру». Я люблю всех своих детей и внуков! Хочу быть им опорой и другом, защищать от всех бед и радоваться с ними победам и удачам! Хочу быть отцом и дедом, которым гордятся, любят и уважают», — отметил Игорь Крутой.

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